Санкт-Петербург, 10 августа, 2024, 17:31 — ИА Регнум. Вход на станцию метро «Площадь Восстания» в Санкт-Петербурге затопило после сильного дождя. Об этом 10 августа сообщил портал 78.ru.

Алексей Даничев/РИА Новости

В пресс-службе петербургского метрополитена уточнили, что один из вестибюлей станции был закрыт на вход по техническим причинам. Позднее там сообщили, что он работает в обычном режиме.

Как передавало ИА Регнум, 7 августа мощный дождь и град накрыли центр Москвы. На западе города менее чем за час выпало более 20% нормы осадков. Возле станции метро «Юго-Западная» затопило проезжую часть, а на проспекте Вернадского под воду ушли автомобили.