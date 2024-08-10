Молдавия, 10 августа, 2024, 18:08 — ИА Регнум. В результате столкновения двух легковых автомобилей и вспыхнувшего после этого пожара на трассе в Молдавии погибли пять человек. Об этом 10 августа сообщил Генеральный инспекторат чрезвычайных ситуаций республики.

Иван Шилов ИА REGNUM

Уточняется, что авария произошла по вине одного из водителей, который не рассчитал дистанцию при выезде на встречную полосу на трассе в районе села Кодрянка и допустил лобовое столкновение с другой легковушкой.

«Автомобиль Mitsubishi, в котором находились пять человек, в том числе двое детей, столкнулся с автомобилем Opel, в котором ехали шесть человек, среди которых трое детей. На место происшествия прибыли команды пожарных, которые потушили огонь, однако пять пассажиров, зажатых в искорёженных автомобилях, спасти не удалось», — говорится на сайте ведомства.

Одного из взрослых пассажиров автомобилей и пятерых детей удалось спасти и их срочно госпитализировали. Правоохранители выясняют причины и обстоятельства ДТП.

Как сообщало ИА Регнум, раннее 10 августа один человек погиб и ещё 18 пострадали при столкновении двух грузовиков и микроавтобуса на трассе в Нижегородской области. ДТП произошло на 549-м километре трассы М-12 «Восток».

На Московской кольцевой автодороге 4 июля после столкновения с грузовиком загорелся автомобиль марки «Газель». В результате этого заживо сгорели два человека и ещё один пострадал.