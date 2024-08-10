Москва, 10 августа, 2024, 17:16 — ИА Регнум. Таганский суд Москвы зарегистрировал материалы по административному делу в отношении бойца ММА Магомеда Исмаилова.

Владимир Астапкович/РИА Новости Магомед Исмаилов

«Привлекаемое лицо: Исмаилов М. Г. Статья 20.3.1 КоАП РФ («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства»)», — следует из карточки дела.

Судебное заседание назначили на 13 августа в 14:00.

Исмаилову грозит 15 суток административного ареста, штраф до 20 тыс. рублей или исправительные работы.

Как сообщало ИА Регнум, в декабре 2020 года на Магомеда Исмаилова составили административный протокол за мелкое хулиганство. Это произошло после массовой драки на турнире в Москве.

Магомед Исмаилов — боец смешанного стиля, представитель средней и полутяжёлой весовых категорий. Выступает на профессиональном уровне начиная с 2011 года. Стал титулованным спортсменом-профессионалом, чемпионом мира по боевому самбо, мастером спорта международного класса, мастером спорта по армейскому рукопашному бою и вольной борьбе.