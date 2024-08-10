Симферополь, 10 августа, 2024, 18:40 — ИА Регнум. Если Вооружённые силы Украины (ВСУ) попытаются атаковать территорию Крыма, это обернётся для Киева большими потерями. Об этом 10 августа заявил глава крымского парламента Владимир Константинов.

Константин Михальчевский/РИА Новости

«Вторжение в Крым будет связано с неимоверными потерями и завершится неимоверным проигрышем для ВСУ», — процитировало радио Sputnik спикера.

Константинов пояснил, что Крым ― полуостров, практически остров, поэтому украинской армии будет гораздо сложнее, чем с открытыми со всех сторон территориями.

Глава парламента добавил, что власти региона отслеживают ситуацию и предпринимают все необходимые меры для ответа на любую провокацию со стороны Украины.

Как сообщало ИА Регнум, издание Business Insider 4 августа написало, что Киеву для попытки захвата Крыма необходимы огромные людские и технические ресурсы. По мнению журналистов издания, для этого украинским властям потребуются хорошо снабжённые войска, в три-пять раз превышающие численность обороняющихся. Из-за этого такая операция должна во много раз превысить масштабы провалившегося контрнаступления ВСУ летом 2023 года.

Руководитель медицинской службы «Ульф» батальона украинской армии «Волки Да Винчи» Алина Михайлова уверена, что власти Украины не смогут захватить полуостров Крым ни сейчас, ни в течение ближайших 10 лет. По её словам, в связи с этим главным для украинских войск на поле боя должно стать желание достичь преимущества над российскими военными, а не намерение захватить Крым.

Глава киевского режима Владимир Зеленский в конце июля назвал очень сложным территориальный вопрос. Он также не исключил, что Украина может и не вернуть территории силовым путём.

Президент России Владимир Путин в июне заявил о готовности Москвы к переговорам по Украине и назвал условия для их возобновления. Глава государства уточнил, что таковыми являются: полный вывод ВСУ из новых российских регионов, отказ Киева от вступления в НАТО и отмена антироссийских санкций. Кроме того, в международных договорах должен быть закреплён статус Крыма, Севастополя, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как субъектов РФ, а также гарантированы права русскоязычных граждан Украины.

Крым вошёл в состав России в 2014 году после того, как законная власть на Украине была уничтожена в ходе вооружённого госпереворота. Воссоединению с РФ предшествовал референдум на полуострове, на котором подавляющее большинство его участников поддержало возвращение в Россию.