Тбилиси, 10 августа, 2024, 17:39 — ИА Регнум. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил о готовности перезагрузить отношения с США. Он сообщил об этом по итогам встречи с американским сенатором Джин Шахин и конгрессменом Майком Тернером.

IMAGO/Fotostand / Reuhl/Global Look Press Ираклий Кобахидзе

Кобахидзе назвал интересной состоявшуюся в Тбилиси 9 августа встречу с Шахин и Тернером.

«Я ещё раз сообщил [им] о готовности Грузии к обновлению и перезагрузке наших отношений и сотрудничества, чтобы усилить двусторонние связи и способствовать большему развитию, благосостоянию, миру и безопасности в регионе и за его пределами», — сообщил он в соцсети X.

Американцы, прибывшие в Тбилиси с официальным визитом, провели также переговоры с президентом Грузии Саломе Зурабишвили и министром обороны Ираклием Чиковани.

Как сообщало ИА Регнум, 31 июля глава Госдепа США Энтони Блинкен объявил о приостановке финансовой помощи Грузии в размере $95 млн из-за принятого в республике закона об иноагентах. Он назвал решение Тбилиси принять закон, несмотря на протесты прозападной оппозиции, «антидемократическим шагом».

Зурабишвили 5 августа осудила решение Вашингтона ограничить финансирование правительства Грузии и назвала его нелогичным. По её словам, нельзя наказывать армию, ставя тем самым под удар оборону Грузии.

Президент США Джо Байден в письме Зурабишвили выразил разочарование законом об иностранных агентах. Несмотря на это, Вашингтон продолжат поддерживать «прозападные устремления населения» Грузии, отметил глава США. Текст документа был обнародован 9 августа.