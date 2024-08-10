Москва, 10 августа, 2024, 16:40 — ИА Регнум. В Москве многодетная мать Юлия Логинова, которая воспитывает 15 несовершеннолетних, признала вину по уголовному делу о торговле детьми, пишет RT.

Социальные сети

«Вину Логинова признала в полном объёме, оказывая органам следствия деятельное содействие», — процитировал телеканал.

Обвиняемая просила о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве, но следствие ей отказало.

Уголовное дело о торговле детьми возбудили осенью 2023 года. По версии следствия, женщина подделала документы и записала себя матерью младенцев, которых она не рожала.

Второй фигуранткой по делу проходит её подруга — Наталья Патока, которая, как считает следствие, организовывала приюты для беременных женщин, которые оказались в сложной ситуации и не хотели оставлять детей. После рождения детей у женщин забирали и регистрировали по поддельным документам.

Как сообщало ИА Регнум, в поле зрения правоохранителей Логинова попала после того, как в крови одного из её детей медики нашли лекарство, противопоказанное при его болезни. Экспертиза ДНК не подтвердила родство Логиновой ни с одним из детей. Оказалось, что при регистрации младенцев в ЗАГСе женщина представляла поддельные документы.

Преображенский суд Москвы 18 октября принял решение отправить Логинову под арест. Как стало известно 9 августа, СК проводит ДНК-тесты для установления новых фигуранток дела о торговле детьми.