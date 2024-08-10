Москва, 10 августа, 2024, 16:24 — ИА Регнум. Президент Палестины Махмуд Аббас прибудет с визитом в Москву 12 августа. Свои планы посетить Россию на фоне убийства главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании и дальнейшего обострения палестино-израильского конфликта он не поменял. Об этом сообщили 10 августа в посольстве Палестины в Москве.

Kremlin Pool/Global Look Press Президент Палестины Махмуд Аббас

«Он послезавтра вечером будет», ― заявили в диппредставительстве.

В посольстве добавили, что программа визита Аббаса в Россию уже согласована.

Планируется, что визит президента Палестины продлится два дня.

Как сообщало ИА Регнум, 9 августа визит Аббаса в Россию в ближайшее время анонсировал заместитель российского министра иностранных дел Михаил Богданов. Ожидается, что переговоры помогут выработать России и Палестине скоординированные подходы к урегулированию ближневосточного конфликта на справедливой основе. Российский дипломат назвал предстоящий разговор президента России Владимира Путина и Аббаса очень важным.

Москва контактирует со всеми сторонами ближневосточного конфликта в связи с обострением отношений между Израилем и Ираном, отметил Богданов.

27 июня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о подготовке, которую ведут в Кремле к визиту Аббаса. 19 июля он уточнил, что подготовка визита палестинского лидера вышла на финальную стадию. Точную дату представитель Кремля не назвал, пообещав информировать об этом позже.

Предыдущий визит Аббаса в Россию состоялся в конце ноября 2021 года. Через два года президент Палестины готовился посетить Россию вновь, но затем, на фоне обострения ближневосточного конфликта, Палестина попросила отложить визит.

Обстановка на Ближнем Востоке осложнилась после ракетной атаки Израиля, в результате которой 31 июля в Тегеране погиб лидер политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания. В России осудили эти действия Израиля. Глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин 6 августа заявил, что убийство Хании провоцирует новое обострение ситуации на Ближнем Востоке.