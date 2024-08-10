Вашингтон, 10 августа, 2024, 16:13 — ИА Регнум. Береговая охрана США обнаружила российское военное судно около Алеутских островов к югу от Аляски. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

РИА Новости/Пресс-служба Минобороны РФ

«Во время патрулирования [катер береговой охраны] обнаружил судно в 30 морских милях (около 55,5 км. — Прим. ред.) к юго-востоку от пролива Амукта», — говорится в сообщении.

Отмечается, что американский корабль не выходил на связь с российским, но последовал за ним. Судно под флагом РФ прошло в «международных водах, но внутри исключительной экономической зоны США».

Как передавало ИА Регнум, в июне на Кубу с неофициальным визитом прибыл отряд кораблей Северного флота. По словам главнокомандующего ВМФ адмирала Александра Моисеева, визит прошёл в рамках международного сотрудничества. 11 июня подлодка «Казань» и фрегат «Адмирал Горшков» во время учений отработали применение высокоточного ракетного оружия в Атлантике.

По данным телеканала CBS News, США направили корабли своих военно-морских сил для слежки за российскими кораблями.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что подобный визит является распространённой практикой, особенно для такой крупной морской державы, как Россия.