Минск, 10 августа, 2024, 16:12 — ИА Регнум. Правительство Белоруссии инициирует консультации с союзниками и партнёрами после пролёта украинского беспилотника над территорией страны, сообщили в министерстве иностранных дел республики.

ИТАР-ТАСС/Дмитрий Рогулин

«В связи с опасностью ситуации и глобальными рисками МИД Беларуси незамедлительно доведёт подробную информацию об инциденте до профильных структур ООН и ОБСЕ, а также до членов международных организаций и объединений», — добавили в ведомстве.

В МИД подчеркнули, что подобные действия являются попыткой расширить текущий конфликт в регионе. При этом Белоруссия продолжает поддерживать мирное урегулирование кризиса и прекращение огня.

По утверждению пресс-службы ведомства, киевский режим предпринимает такие шаги при явном попустительстве ряда известных внешних игроков. Европейским государствам дипломаты напомнили, что при расширении конфликта страны сами рискуют стать его участниками.

Как передавало ИА Регнум, президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил об уничтожении воздушных целей, двигавшихся 9 августа со стороны Украины в направлении республики. После пересечения госграницы была отдана команда на их ликвидацию.

Министр обороны Виктор Хренин 10 августа сообщил, что Лукашенко поручил усилить группировки войск на гомельском и мозырском тактических направлениях. Пролёт беспилотников он назвал провокацией и попыткой вовлечь республику в конфликт.

10 августа белорусский лидер заявил, что намерен лично прибыть на границу с Украиной и разобраться с напряжённой ситуацией. Страна уведомила руководство Украины об ответных мерах на любые провокации со стороны Киева.