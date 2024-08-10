Минск, 10 августа, 2024, 16:03 — ИА Регнум. Президент Белоруссии Александр Лукашенко намерен на месте решить вопрос с напряжённой ситуацией на границе с Украиной. Об этом он сообщил 10 августа на встрече с жителями агрогородка Городище.

AP/TASS

«Мы занимаемся земными вопросами, а там уже на границе неспокойно. Вот я завтра должен быть на месте и разбираться с этими проблемами», — процитировало его издание «СБ. Беларусь сегодня».

Как сообщало ИА Регнум, Лукашенко сообщил об уничтожении воздушных целей, двигавшихся 9 августа со стороны Украины в направлении республики. После пересечения госграницы была отдана команда на ликвидацию дронов. Белоруссия уведомила руководство Украины об ответных мерах на любые провокации со стороны Киева. Глава государства отметил, что главной задачей для него является не допустить конфликта в республике.

9 августа Лукашенко обратился к жителям Белоруссии с призывом не беспокоиться об угрозе начала войны. Он подчеркнул, что у республики есть чем ответить на возможную агрессию, а также призвал сограждан жить и работать спокойно.

Глава минобороны Белоруссии Виктор Хренин 10 августа рассказал, что белорусский лидер поручил усилить группировки войск на двух направлениях. По его словам, президент принял такое решение на фоне ситуации, складывающейся на Украине и в Курской области.