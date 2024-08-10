Париж, 10 августа, 2024, 16:50 — ИА Регнум. Кенийский бегун Элиуд Кипчоге впервые за время своей картеры не получил медали, участвуя в марафоне на Олимпийских играх. Соревнования проходили 10 августа в Париже.

Yoshio Tsunoda/Global Look Press Элиуд Кипчоге

При этом кениец не добежал до финиша, он сошёл с дистанции после преодоления 30 км вместо 42 195 м. К этому времени бегун находился на последнем 79 месте. Результат стал худшим за его карьеру.

Победил в марафоне эфиопский атлет Тамират Тола. Он прошёл дистанцию за 2 часа 6 минут 26 секунд, побив рекорд, который в 2008 году установили на Олимпиаде в Пекине. Вторым к финишу прибыл бельгиец Абди Баширу, отстав от чемпиона на 21 секунду, третьим — кениец Бенсон Кипруто.

Кипчоге становился чемпионом на Олимпиадах в 2016 и 2020 годах. Всего он выиграл 13 марафонов из серии World Marathon Majors, и этот результат пока никто не повторил. В сентябре 2022 года атлет во время соревнований в Берлине установил мировой рекорд в беге на марафонскую дистанцию, пробежав дистанцию за 2 часа 1 минуту 9 секунд. Этот рекорд побил кениец Элиуда Кипчоге в октябре 2023 года.

Кипчоге родился в 1984 году в деревне Капсисийва, которая находится на высоте около 1,5 км над уровнем моря. В детстве он ежедневно бегал до школы 3 км, в 16 лет начал заниматься с тренером, а в 18 лет получил первую золотую медаль в чемпионате мира. Атлет победил в забеге на 5000 м на соревнованиях в Париже и установил рекорд турнира. Когда кенийцу исполнилось 35 лет, его признали легкоатлетом 2019 года.

Как передавало ИА Регнум, 9 августа на Олимпиаде чемпионка Франции Алессия Зарбо потеряла сознание, когда участвовала в забеге на 10 000 м. Она упала на 26 минуте, спортсменку унесли на носилках. Позже она пришла в сознание, о причинах недомогания не сообщили.

5 августа на ОИ-2024 забеге на дистанцию 100 для определения победителя прибегли к фотофинишу, так как два первых атлета прибежали почти одновременно. Победителем стал шестикратный чемпион мира по лёгкой атлетике американец Ноа Лайлс. Он пробежал за 9,784 секунды, опередив занявшего второе место ямайца Кишана Томпсона всего на 0,005 секунды.