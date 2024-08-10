Москва, 10 августа, 2024, 15:42 — ИА Регнум. Басманный суд Москвы наложил арест на квартиру дочери начальника управления кадров Минобороны РФ Юрия Кузнецова, обвиняемого в получении крупной взятки, указано в материалах дела.

Минобороны РФ Юрий Кузнецов

«Квартира расположена на западе Москвы недалеко от Рублевского шоссе в ЖК бизнес-класса», — отметили «Известия».

Отмечалось, что рыночная стоимость аналогичной недвижимости в нынешнее время составляет порядка 50 млн рублей.

Как сообщало ИА Регнум, в середине мая в отношении Кузнецова возбудили уголовное дело по статье о получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Его арестовали. В ходе обысков у Кузнецова нашли около 100 млн рублей, украшения и коллекцию часов. Защита обжаловала арест.

Позднее стало известно, что кадровик получил не деньги, а коттедж с участком в Краснодарском крае. Сумма взятки превысила 30 млн рублей. По сведениям СМИ, стоимость участка составила 7,5 млн рублей, коттеджа — около 23 млн рублей.

Ещё летом 2022 года администрация Краснодара обращалась в суд с требованием снести здание, утверждая, что его возвели незаконно. Но бизнесмен Лёва Мартиросян, который, по данным следствия, и стал взяткодателем Кузнецова, в суде доказал соответствие строения всем градостроительным и санитарным нормам.

8 августа военный суд на месяц сократил срок ареста Кузнецова. В СИЗО он останется до 12 сентября.