Курск, 10 августа, 2024, 15:20 — ИА Регнум. Сотрудники Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России усилили мониторинг радиационных, химических и биологических рисков в Курской области. Об этом 10 августа сообщила пресс-служба ведомства.

Владимир Смирнов/ТАСС

«Выполнено более 100 исследований атмосферного воздуха по различным показателям, в том числе оксид углерода, аммиак, сероводород, хлор и др. Результаты исследований не превышают нормы», — отметили в Telegram-канале агентства.

Специалисты также отбирают пробы питьевой воды из сети центрального водоснабжения. Они выполнили 30 исследований различных свойств воды. Результаты находятся в пределах норм.

Кроме того, сотрудники ФМБА провели более 60 измерений дозы гамма-излучения. Они не выявили превышений естественного уровня радиационного фона. Представитель оперативной группы агентства Владислав Котовщиков подчеркнул, что ведомство в том числе делится полученными данными с МЧС и Минздравом.

Как сообщало ИА Регнум, украинские формирования 6 августа напали на Курскую область. Бои в приграничных районах продолжаются. Минобороны 10 августа сообщило, что ВСУ на этом направлении с начала провокации киевского режима потеряли до 1120 военных и 140 единиц бронетехники.

Росгвардия на фоне атак, организованных Киевом, с 7 августа усилила меры безопасности на Курской атомной электростанции. На объекте совместно с Минобороны и ФСБ нарастили силы и средства, чтобы противостоять диверсантам ВСУ.

9 августа представительство России при международных организациях в Вене уведомило Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) об обнаружении на территории Курской АЭС обломков ракет. Предположительно, они упали после отражения атаки ВСУ. Обстрелов территории атомной станции и Курчатова не зафиксировали.

Гендиректор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачёв 9 августа заявил главе МАГАТЭ Рафаэлю Гросси, что действия Украины угрожают Курской АЭС и развитию атомной энергетики в целом. Киев прямо компрометирует постулаты ядерной безопасности, которые сформулировало агентство в 2022 году, подчеркнул руководитель российской компании.