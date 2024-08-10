Москва, 10 августа, 2024, 14:50 — ИА Регнум. «Калашников» презентовал новый ручной пулемёт РПЛ-20 калибра 5,45 мм для российской армии и подствольный гранатомёт ГП-46. Мероприятие прошло в демоцентре концерна, пишет «Газета.Ru».

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Главный конструктор концерна Сергей Уржумцев уточнил, что подствольный гранатометный комплекс ГП-46 подходит к РПЛ-20. Таким образом, пулемёт предназначен для повышения эффективности и расширения боевых возможностей сухопутных войск, ВДВ, морской пехоты и подразделений специального назначения.

Генеральный директор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев заявлял, что в 2024 году Россия намерена представить на мировом рынке новейшие образцы вооружения, в том числе военной техники и беспилотных летательных аппаратов. В частности, зарубежных заказчиков заинтересовал комплекс автономного необитаемого подводного аппарата «Клавесин-1РЭ».

Концерн «Калашников» в августе прошлого года представил новый автомат АК-19 для патронов натовского образца. Новинку создали на базе автомата АК-12 калибра 5,45 мм. У новой модели продуманная эргономика, она адаптирована к всесуточному применению, а также обладает повышенной точностью.