Симферополь, 10 августа, 2024, 14:59 — ИА Регнум. Попытка атаки Вооружённых сил Украины (ВСУ) на Крым обернётся для них неимоверными потерями и поражением. Об этом 10 августа заявил глава крымского парламента Владимир Константинов.

Станислав Красильников/РИА Новости

По словам Константинова, которые привела «Газета.Ru», власти региона отслеживают действия киевского режима и предпринимают все необходимые и возможные меры для ответа на любой вызов.

«Крым — полуостров, практически остров. С нами им будет гораздо сложнее, чем с открытыми со всех сторон территориями. Вторжение в Крым будет связано с неимоверными потерями и завершится неимоверным проигрышем для ВСУ», — сказал он.

Как сообщало ИА Регнум, 6 августа глава медслужбы «Ульф» батальона украинской армии «Волки Да Винчи» Алина Михайлова признала, что украинские власти не сумеют захватить Крым в течение ближайшего десятилетия. По её словам, на этом фоне главным для ВСУ на поле боя должно стать желание достичь преимущества над армией России.

Издание Business Insider 4 августа написало, что Киеву для попытки захвата Крыма нужны огромные людские и технические ресурсы. По словам авторов публикации, Украине для этого нужны хорошо снабжённые войска, в три — пять раз превышающие численность обороняющихся.

Глава киевского режима Владимир Зеленский в конце июля назвал территориальный вопрос очень сложным. При этом он не исключил, что Киев может и не вернуть территории силовым путём.