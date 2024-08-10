Луганск, 10 августа, 2024, 14:56 — ИА Регнум. Более 30 спортивных объектов планируют открыть власти Луганской Народной Республики (ЛНР) до 2030 года. Об этом заявил министр спорта региона Олег Шеренешев 10 августа по случаю Дня физкультурника.

РИА Новости

«Запланировано установить 14 открытых физкультурно-оздоровительных комплексов для занятий различными видами спорта и 19 спортивных объектов — бассейнов, ледовых катков, залов единоборств, многофункциональных залов», — рассказал он Луганскому информационному центру (ЛИГ).

Строительные объекты создадут в рамках программы социально-экономического развития республики.

Как передавало ИА Регнум, в июле ЛИГ сообщил о планах Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства России организовать в ЛНР строительство новых жилых домов высотой до 21 этажа. Для этой цели выделили 119 участков общей площадью 1,21 тыс. га. Территории находятся в Луганске, Антраците, Алчевске, Свердловске и Кировске.

Президент России Владимир Путин в январе подчеркнул важность развития Донбасса и Новороссии, так как это становится их возрождением. Глава государства призвал крупный бизнес, включая банки, инвестировать в новые регионы. Он отметил, что социально-экономическая интеграция этих территорий набрала хороший темп.