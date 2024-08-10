Минск, 10 августа, 2024, 14:35 — ИА Регнум. Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает своей главной задачей недопущение конфликта в республике. Он заявил об этом 10 августа в ходе общения с жителями агрогородка Городище в Шкловском районе.

Вячеслав Прокофьев/POOL/РИА Новости Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко

«Моя главная задача — не допустить конфликта в стране. Нам надо уберечь Беларусь от войны и спокойно разобраться со своими проблемами», — привело его слова издание «СБ. Беларусь сегодня».

Как сообщало ИА Регнум, 9 августа Лукашенко обратился к жителям Белоруссии с призывом не беспокоиться об угрозе начала войны. Он подчеркнул, что у республики есть чем ответить на возможную агрессию, а также призвал сограждан жить и работать спокойно. Белорусский президент также пообещал в случае какого-либо обострения ситуации «задолго» сообщить об этом жителям страны.

Глава минобороны Белоруссии Виктор Хренин 10 августа рассказал, что Лукашенко поручил усилить группировки войск на двух направлениях. По его словам, президент республики принял такое решение на фоне ситуации, складывающейся на Украине и в Курской области.

Лукашенко 8 августа заявил, что против народов стран — участниц Содружества Независимых Государства (СНГ) ведётся перманентная гибридная война. Он добавил, что каждая из стран — участниц Содружества уже пережила как минимум одну цветную революцию, являющуюся по своей сути попыткой госпереворота.