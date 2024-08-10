Москва, 10 августа, 2024, 14:09 — ИА Регнум. Московский суд заключил под стражу до 9 октября главу Сергиево-Посадского городского округа Дмитрия Акулова. Об этом в субботу, 10 августа, сообщили в пресс-службе прокуратуры Московской области.

sergiev-reg.ru Дмитрий Акулов

Следствие установило, что в 2019 году Акулов потребовал от директора МБУ «МФЦ Сергиево-Посадского г. о.» систематически выплачивать деньги за покровительство. Та согласилась и с 2019 года по 2024 год номинально оформила на работу сотрудников, получая за них зарплату. В этот же период она передала главе округа взятки на сумму 15,6 млн рублей.

Прокурор поддержал ходатайство следствия о заключении Акулова под стражу, так как подозреваемый может скрыться или склонить свидетелей к даче ложных показаний.

«Тверской районный суд, с учётом приведённых доводов, удовлетворил ходатайство и заключил мужчину под стражу до 9 октября 2024 года», — указано в Telegram-канале ведомства.

Правоохранители проверяют его причастность к совершению других преступлений. Руководитель МФЦ ранее также была заключена под стражу, отметили в прокуратуре.

Как сообщало ИА Регнум 10 августа, Следственный комитет в отношении Акулова возбудил уголовное дело по ч. 4 ст.159 УК РФ («Мошенничество»), ч. 6 ст. 290 УК РФ («Получение взятки»).

В июне вице-губернатора Хабаровского края Евгения Никонова задержали по подозрению в коррупции. Отмечалось, что чиновника заподозрили в получении крупных взяток посредством махинаций с контрактами.