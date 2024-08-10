Москва, 10 августа, 2024, 14:20 — ИА Регнум. Проживающая в Москве многодетная мать Юлия Логинова полностью признала вину по делу о торговле детьми и начала сотрудничать со следствием. Об этом 10 августа сообщили в правоохранительных органах.

Соцсети Юлия Логинова

«Обвиняемая в совершении особо тяжкого группового преступления против свободы, чести и достоинства личности заявляла ходатайство о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве, но в удовлетворении ей было отказано», — процитировали «Известия» источник.

Правоохранители изъяли документы из учреждений, где родились дети, которых потом продали, и взяли показания свидетелей о причастники ряда лиц к торговле людьми. С фигурантами дела провели в том числе очные ставки.

Следователи, кроме того, досмотрели электронную технику обвиняемых, документацию органов ЗАГС и ознакомились с результатами молекулярно-генетических экспертиз. Показания фигурантов также подтверждают их причастность к преступлениям.

Всего в деле о торговле детьми 12 обвиняемых, в том числе начальник миграционного пункта из Алтайского края майор полиции Наталья Душкина. По версии следователей, она продала свою внучку. Также фигурантами являются врач-гастроэнтеролог и индивидуальный предприниматель.

Как сообщало ИА Регнум, правоохранители заинтересовались Логиновой в октябре 2023 года, когда в медучреждении выявили противопоказанное лекарство в крови ребёнка, которого она воспитывала. При проверке оказалось, что у женщины 15 детей в возрасте от трёх до 12 лет. Она рассказала, что двоих родила, трое — от суррогатной матери, а остальные — приёмные.

Данные экспертизы не подтвердили родство Логиновой с детьми, которых она назвала родными. Следователи также выявили, что при регистрации детей в ЗАГС были заведомо ложные данные. Против женщины возбудили уголовное дело, её задержали.

Преображенский суд Москвы 18 октября отправил обвиняемую под арест. Фигурантами дела также стали подозреваемая в содействии в торговле детьми Наталья Патока, которая также воспитывала 15 детей, и Фаризаде Усманова, обвиняемая в передаче Логиновой своих малолетних дочери и сына для усыновления по поддельным документам.

В августе 2024 года в ходе расследования и проведения генетических экспертиз следователи установили ещё одну фигурантку дела. Ей предъявили обвинение в торговле людьми за сделку, совершённую в 2020 году.