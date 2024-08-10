Париж, 10 августа, 2024, 13:50 — ИА Регнум. Кенийский легкоатлет Элиуд Кипчоге впервые в истории остался без медали в марафонском беге на Олимпийских играх в Париже.

Michael Kuenne/Global Look Press

39-летний спортсмен принял решение сойти с дистанции после того, как преодолел 30 км. Полная дистанция составляла 42 км 195 м. Кениец шёл последним, этот результат стал худшим в его карьере.

Кипчоге побеждал в марафоне на двух предыдущих Олимпиадах (2016 и 2020 гг.). В сентябре 2022 года легкоатлет установил мировой рекорд в беге на марафонскую дистанцию, показав результат в 2 часа 1 минуту 9 секунд.

В нынешнем забеге первое место занял эфиопский спортсмен Тамират Тола. Его результат в 2 часа 6 минут 26 секунд побил олимпийский рекорд 2008 года на Играх в Пекине.

Серебро завоевал легкоатлет из Бельгии Абди Баширу, отставший от лидера на 21 секунду. Бронзовой награды удостоился кениец Бенсон Кипруто (+0.34).

Как сообщало ИА Регнум 5 августа, шестикратный чемпион мира по лёгкой атлетике американец Ноа Лайлс стал золотым медалистом на Олимпийских играх в Париже в беге на стометровке. Для определения лидера судьи прибегли к фотофинишу. Спортсмен из США обогнал ямайца Кишана Томпсона на пять тысячных секунды — 9,784 против 9,789.

9 августа организаторы Олимпиады дисквалифицировали сборную США из соревнований по эстафетному бегу 4 по 100 м среди мужчин. Причиной стала ошибка одного из бегунов во время передачи эстафетной палочки. Лайлс в старте не участвовал, так как заразился коронавирусом.