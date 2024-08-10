Москва, 10 августа, 2024, 13:34 — ИА Регнум. Станция «Потапово» Сокольнической линии метро будет первой отапливаемой наземной платформой московского метро, сообщил 10 августа заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Софья Сандурская/ТАСС

«На крыше станции «Потапово» смонтированы четыре вентиляционные установки общей мощностью два мегаватта. Они обеспечат обогрев платформы и вестибюлей в холодное время года», — процитировал Ефимова официальный портал мэра.

Дополнительно на станции утеплили вестибюли и установили двойные стеклопакеты на путевых стенах, отметил он.

«Потапово» расположена на территории района Коммунарка. Её строительство завершили. На объекте ведутся заключительные архитектурно-отделочные работы. Рабочие устанавливают основное инженерное оборудование.

По словам руководителя Депстроя Москвы Рафика Загрутдинова, большая площадь остекления фасада станции обеспечит максимальную освещенность.

Новая платформа улучшит транспортное обслуживание почти для 170 тыс. жителей Коммунарки, пешком до метро смогут добираться порядка 27 тыс. человек.

Как передавало ИА Регнум, в пятницу, 9 августа, мэр Сергей Собянин провёл технический пуск участка Сокольнической линии от станции «Новомосковская» (бывшая «Коммунарка») до станции «Потапово». Он подчеркнул, что красная ветка практически дошла до Южного Бутова.

В июле градоначальник решил переименовать станцию метро «Коммунарка» в «Новомосковскую». Для удобства пассажиров первое время на указателях будет два названия. При этом «Коммунаркой» назовут строящуюся станцию Троицкой линии, которая находится ближе к историческим границам одноимённого посёлка.