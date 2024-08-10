Киев, 10 августа, 2024, 14:03 — ИА Регнум. В нападении Вооружённых сил Украины (ВСУ) на Курскую область участвуют бывшие осуждённые. Об этом 10 августа сообщило украинское издание «Страна. ua» со ссылкой на украинского офицера с позывным Алекс.

Kostiantyn Liberov/AP/TASS

По его словам, бывшие заключённые в рядах украинских формирований «выполняют поставленные задачи без замечаний».

Официального подтверждения этой информации нет.

Как сообщало СМИ, 8 августа американский журнал Forbes написал, что в атаках на Курскую область участвуют боевики 80-й бригады, которая, по информации RT, в 2022 году расстреливала пленных российских военных. Отмечалось, что об этом свидетельствует видеозапись из соцсетей, на которой видна колонна из советской и американской военной техники, используемой лишь этой бригадой.

Украинские войска 6 августа атаковали Курскую область, прорвавшись через границу. Армия России нанесла удары по противнику и не позволила ВСУ продвинуться вглубь региона. С 6 по 8 августа ВСУ потеряли 1120 военных и 140 единиц бронетехники, российские военные продолжают зачистку на курском направлении.

В Курской области с 8 августа действует режим чрезвычайной ситуации федерального значения. А в ночь на 10 августа Национальный антитеррористический комитет ввёл режим КТО на территории Курской, Брянской и Белгородской областей.

Командир спецназа «Ахмат», заместитель начальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апты Алаудинов 10 августа заявил, что ВС РФ делают всё возможное для уничтожения украинских формирований и освобождения территорий в приграничных районах Курской области. Он подчеркнул, что сейчас для жителей приграничных регионов с Украиной настали очень тяжёлые времена.