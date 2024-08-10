Москва, 10 августа, 2024, 13:31 — ИА Регнум. Россия в июле поставила в Бразилию, согласно данным таможни республики, 1,1 млн тонн удобрений, что стало рекордом за всё время торговых отношений между странами. Об этом 10 августа сообщила «Газета.Ru».

Александр Погожев ИА Регнум

Объём поставок увеличился на 7,5% в сравнении с июлем 2023 года. В денежном выражении прирост ставил 8% — удобрений продали на $364,4 млн. Этот показатель стал максимальным с марта 2023 года.

РФ является ключевым поставщиком удобрений в Бразилию и последние три месяца продаёт в эту страну более 1 млн тонн продукции. На втором месте по импорту российских удобрений находится Китай, купивший в июле 783,9 тыс. тонн, нарастив этот показатель в 1,9 раза. Далее в этом списке идут Канада (697 тыс. тонн), Египет (290 тыс. тонн) и Марокко 281 (тыс. тонн).

Как сообщало ИА Регнум, Бразилия в июне закупила в России 1,06 млн тонн нефтепродуктов, что в 1,7 раза больше, чем за тот же месяц в 2023 году. Стоимость поставок достигла $683,5 млн, что в 1,9 раза больше показателя прошлого года. РФ остаётся лидером по поставкам нефтепродуктов в эту страну.

В феврале в Бразилии заявили о решении расширить номенклатуру поставок из России, в том числе за счёт зерновых и рыбы. В республике также положительно оценили поставки дизельного топлива из РФ и планы нарастить продажу природного газа.