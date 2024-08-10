Россия поставила в Бразилию рекордный объём удобрений
Россия в июле поставила в Бразилию рекордные 1,14 млн тонн удобрений
Москва, 10 августа, 2024, 13:31 — ИА Регнум. Россия в июле поставила в Бразилию, согласно данным таможни республики, 1,1 млн тонн удобрений, что стало рекордом за всё время торговых отношений между странами. Об этом 10 августа сообщила «Газета.Ru».
Объём поставок увеличился на 7,5% в сравнении с июлем 2023 года. В денежном выражении прирост ставил 8% — удобрений продали на $364,4 млн. Этот показатель стал максимальным с марта 2023 года.
РФ является ключевым поставщиком удобрений в Бразилию и последние три месяца продаёт в эту страну более 1 млн тонн продукции. На втором месте по импорту российских удобрений находится Китай, купивший в июле 783,9 тыс. тонн, нарастив этот показатель в 1,9 раза. Далее в этом списке идут Канада (697 тыс. тонн), Египет (290 тыс. тонн) и Марокко 281 (тыс. тонн).
Как сообщало ИА Регнум, Бразилия в июне закупила в России 1,06 млн тонн нефтепродуктов, что в 1,7 раза больше, чем за тот же месяц в 2023 году. Стоимость поставок достигла $683,5 млн, что в 1,9 раза больше показателя прошлого года. РФ остаётся лидером по поставкам нефтепродуктов в эту страну.
В феврале в Бразилии заявили о решении расширить номенклатуру поставок из России, в том числе за счёт зерновых и рыбы. В республике также положительно оценили поставки дизельного топлива из РФ и планы нарастить продажу природного газа.