Санкт-Петербург, 10 августа, 2024, 13:02 — ИА Регнум. Мужчина в неадекватном состоянии напал с ножом на двух случайных прохожих в Красном Селе на юге Санкт-Петербурга. Один из них скончался, сообщили в пресс-службе МВД по городу и Ленинградской области.

Пресс-служба МВД по городу и Ленинградской области

Инцидент произошёл 10 августа около часа ночи. 35-летний местный житель в нетрезвом состоянии в ходе внезапно начавшегося конфликта кинулся с ножом на 42-летнюю женщину и 40-летнего мужчину.

От полученных ранений мужчина скончался на месте происшествия, женщина была госпитализирована», — заявили в ведомстве.

Правоохранители задержали нападавшего на месте происшествия. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

По данным телеканала 78.ru, женщина поступила в больницу с глубокими порезами на руках и шее в тяжелом состоянии. Она первая пострадал от рук неадеквата. У погибшего раны головы, туловища. Ему нападавший перерезал горло. По предварительной информации, мужчина думал, что находится в компьютерной игре.

Как сообщало ИА Регнум, в июне девятиклассника из Санкт-Петербурга заподозрили в нападении с ножом на семиклассника. За пределами школы между учениками произошла ссора, в ходе которой старшеклассник ударил ножом своего оппонента. Пострадавшего доставили в больницу в тяжёлом состоянии.