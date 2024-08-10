Харьков, Украина, 10 августа, 2024, 12:30 — ИА Регнум. В Харькове трое сотрудников ТЦК (территориального центра комплектования, военкомат на Украине) незаконно задержали мужчину, сообщило 10 августа издание «Страна. ua».

Иван Шилов ИА Регнум

По информации издания, военкомы буквально затащили его в минивэн, заломив руки. Ситуация возмутила проезжавшего мимо очевидца, и он попросил отпустить мужчину. Но был проигнорирован.

Согласно украинскому законодательству, сотрудники ТЦК не имеют права забирать мужчин без присутствия полиции. Во время инцидента в Харькове правоохранителей рядом не было, отмечалось в материале.

Как передавало ИА Регнум, 8 августа стало известно, что мужчину госпитализировали с сильными побоями после того, как его увели сотрудники ТЦК в городе Камне-Каширском на западе Украины. Родственники мужчины утверждают, что он пострадал от рук сотрудников военкомата. При этом мужчина страдает от эпилепсии.

Ранее, 4 августа, в Ковеле жители вышли на митинг с требованием освободить задержанных ранее мобилизованных горожан. Собравшиеся решили прорвать полицейское оцепление рядом со зданием местного военкомата. Правоохранители попытались оттеснить митингующих.

Киевский режим на фоне нехватки желающих отправляться на фронт ужесточил меры по мобилизации. Новый закон, начавший действовать 18 мая, разрешил сотрудникам военкоматов вручать повестки круглосуточно и в любом месте. После его принятия Киев мобилизует ежемесячно по 30 тыс. человек, написала газета New York Times.