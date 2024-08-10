Вильнюс, 10 августа, 2024, 11:56 — ИА Регнум. Литва за полгода значительно сократила поставки товаров и услуг в Россию. За январь–июнь этот показатель упал на 46,6% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Это следует из данных статистической службы прибалтийской республики.

Victor Lisitsyn/Global Look Press

За отчётный период объём экспорта составил €630,9 млн.

В результате Россия опустилась на 10-ю строчку в списке экспортных партнёров Литвы. При этом по итогам 2022 года РФ занимала четвёртое место, а в 2021 году являлась лидером.

По итогам первого полугодия первое место среди экспортных партнёров Литвы заняла Латвия с 10,8% от общего объёма поставок. За ней следуют Польша с долей в 9,9% и Германия (8,2%).

Как передавало ИА Регнум, правительство Литвы одобрило предложенный парламентом республики запрет с 3 июня на импорт 2,8 тыс. наименований различных товаров российского и белорусского происхождения.

В этот список, в частности, вошли преимущественно продукты сельского хозяйства, включая мясо, рыбу, молоко и молочные продукты, яйца, мёд, овощи, орехи и фрукты, кофе, чай, пряности, крупы, муку, крахмал, масла и жиры, сахар, какао, безалкогольные и алкогольные напитки, уксус, корма для животных, отходы пищевой промышленности, а также табак и его заменители.

Официального представителя МИД России Мария Захарова 6 июня заявила, что Москва ответит на эти недружественные шаги со стороны Вильнюса. По её словам, решение Литвы говорит о настойчивом желании продолжать деструктивную линию на разрыв двусторонних торгово-экономических отношений. Захарова подчеркнула, что подобные «выстрелы себе в ногу» вряд ли окажут существенное воздействие на и без того фактически свёрнутое по его инициативе экономическое взаимодействие между странами.

22 мая стало известно, что Литва решила расторгнуть часть двусторонних соглашений с Россией и Белоруссией. Так, литовское правительство намерено денонсировать четыре договора. Речь идёт о соглашениях, которые связаны с поощрением и защитой инвестиций, а также с торгово-экономическими отношениями.