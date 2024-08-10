Мелитополь, 10 августа, 2024, 12:15 — ИА Регнум. Украинская армия стянула резервы к границам Белгородской области, заявил 10 августа глава комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

U. S. Army/Global Look Press

Он предупредил о том, что ВСУ могут попытаться совершить прорыв в Белгородскую область.

«Сейчас к её границам стянуты боеспособные резервы ВСУ», — процитировал Рогова Sputnik.

Как сообщало ИА Регнум, 6 августа ВСУ атаковали территорию Курской области, нанося массированные удары по гражданским объектам. Украинские вооружённые формирования прорвались в приграничные районы региона. Российская армия отразила нападение, не позволив украинский армии продвинуться вглубь области. При этом ВСУ понесли существенные потери. Выдавливание украинских формирований продолжается.

Рогов 7 августа сообщил, что ВСУ перебросили к границе Белгородской области подразделения нацбатальонов, среди которых нацбат «Медведи SS» (подразделение, созданное запрещённой в России террористической организацией «Правый сектор»). Для этого батальоны были сняты с херсонского направления.