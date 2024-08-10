Москва, 10 августа, 2024, 11:40 — ИА Регнум. Мошенники придумали новый способ обмана россиян и теперь создают групповые «корпоративные чаты» в мессенджерах с фейковыми аккаунтами руководителей, рассказал 10 августа главный эксперт «Лаборатории Касперского» Сергей Голованов.

Иван Шилов ИА Регнум

«Теперь атакующие создают групповой чат <…> и сообщают, что в компании проходит проверка и участникам чата стоит ожидать звонка от правоохранительных или контролирующих организаций», — поделился эксперт с «РИА Новости».

По словам Голованова, злоумышленники добавляют в чат реальных сотрудников организации и, вероятно, несколько фейковых аккаунтов руководителей. Дальше в чат запускается сообщение о предстоящей проверке, то есть создается искусственная паника, пояснил он. Участникам группы мошенники предлагают перевести деньги, взять кредит или установить вредоносное программное обеспечение.

Эксперт «Лаборатории Касперского» посоветовал в этом случае позвонить на номер мобильного телефона человеку, который предупреждает якобы о грядущей проверке, не используя мессенджер.

Как сообщало ИА Регнум, в августе эксперты «Лаборатории Касперского» выявили вирус типа «троян», используя который, злоумышленники могут вести слежку за владельцами устройств на операционной системе Android.

В июле мошенники стали воровать Telegram-аккаунты российских пользователей под видом сервиса для вывода денежных средств из игры Hamster Kombat.

В феврале злоумышленники обзванивали граждан от имени мобильных операторов. В беседе они сообщали, что у пользователей сим-карт якобы заканчивается срок действия личного номера. Затем собеседников просили продиктовать данные паспорта «для подтверждения продления».