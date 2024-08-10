Москва, 10 августа, 2024, 11:43 — ИА Регнум. В Москве началось обучение наблюдателей к выборам в Мосгордуму. Оно включает в себя онлайн-курс и занятия с наставниками в аудитории.

Общественный штаб по наблюдению за выборами в Москве

«Ваше участие в Корпусе наблюдателей — это не просто реализация вашего гражданского права, это высокая ответственность и значимый вклад в развитие демократических процессов в нашем городе», — отметил заместитель председателя Общественной палаты столицы Михаил Швыдкой.

Работу наблюдателей он назвал ключевым элементом в обеспечении прозрачности и легитимности голосования.

Как сообщало ИА Регнум, за выборами в Мосгордуму с 6 по 8 сентября будут следить 12 680 человек. К работе они приступят с начала голосования и будут находиться на участках до окончания подсчёта голосов и завершения всех организационных процедур.