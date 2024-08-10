Москва, 10 августа, 2024, 11:29 — ИА Регнум. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин утвердил изменения в распределении обязанностей между вице-премьерами, координирующими работу федеральных органов исполнительной власти по реализации национальных и федеральных проектов, а также по вопросам госполитики. Об этом 10 августа сообщили в пресс-службе правительства.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков Председатель правительства РФ Михаил Мишустин

«Вице-премьер Александр Новак будет координировать вопросы государственной климатической политики в полном объёме, включая вопросы в области ограничения выбросов парниковых газов», ― говорится в сообщении в Telegram-канале.

В свою очередь на заместителя председателя правительства Дмитрия Патрушева возложено осуществление полного контроля за реализацией нацпроекта «Экология». В его ведение передали координацию работы министерств и ведомств над федеральными проектами «Чистая вода» и «Оздоровление Волги». Ранее их координировал вице-премьер Марат Хуснуллин.

В правительстве пояснили, что такое решение приняли для повышения эффективности работы нового состава кабмина по выполнению поручений президента и достижению национальных целей развития.

Как сообщало ИА Регнум, 8 августа президент России Владимир Путин назначил вице-премьера Патрушева руководителем рабочей группы по устранению загрязнения окружающей среды на территории города Усолья-Сибирского в Иркутской области.