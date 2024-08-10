Сергиев Посад, Московская область, 10 августа, 2024, 11:18 — ИА Регнум. Главу Сергиево-Посадского городского округа и руководителя местного многофункционального центра (МФЦ) задержали по подозрению в коррупции. Об этом 10 августа сообщила пресс-служба регионального Главного следственного управления СК России.

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«Возбуждено уголовное дело в отношении главы Сергиево-Посадского городского округа, подозреваемого в получении взятки, а также в отношении руководителя местного МФЦ, подозреваемой в даче взятки и мошенничестве (ч. 6 ст. 290 УК РФ, ч. 5 ст. 291 УК РФ и ч. 4 ст. 159 УК РФ)», — говорится в Telegram-канале ведомства.

По информации следователей, с января 2019 по июль 2024 года глава городского округа систематически получал за покровительство и попустительство по службе взятки от руководителя МФЦ, общая сумма которых составила как минимум 15 млн руб.

При этом руководитель МФЦ за этот же период трудоустроила на различные должности в возглавляемое ею учреждение не менее пяти номинальных сотрудников. Последние фактически не работали, а их зарплату получала руководитель МФЦ.

«За указанный период фиктивным сотрудникам начислена заработная плата в размере более 15 млн рублей», — говорится в сообщении.

Уточняется, что сейчас с подозреваемыми проведен ряд следственных действий, следствие просит избрать для главы городского округа меру пресечения в виде ареста. Руководитель МФЦ уже находится под стражей.

Как сообщало ИА Регнум, 30 июля вице-губернатора Хабаровского края Евгения Никонова задержали по подозрению в коррупции. Отмечалось, что чиновника заподозрили в получении крупных взяток посредством махинаций с контрактами.

Экс-руководителя департамента культуры Москвы Александра Кибовского 17 июля задержали по уголовному делу о получении взятки в особо крупном размере и мошенничестве в особо крупном размере. Кибовский покинул пост главы столичного департамента культуры в сентябре 2023 года.