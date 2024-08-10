Москва, 10 августа, 2024, 11:11 — ИА Регнум. Автомобиль загорелся на Кутузовском проспекте в результате столкновения с мотоциклом, сообщила 10 августа пресс-служба дептранса Москвы.

Сергей Коньков/ИЗВЕСТИЯ

«На Кутузовском проспекте (в районе дома 48) столкнулись автомобиль и мотоцикл с последующим возгоранием автомобиля», — сообщил дептранс.

Отмечается, что на месте происшествия работают местные оперативные службы. Из-за дорожной аварии затруднено на 1,1 км движение в сторону центра Москвы.

Информация о пострадавших уточняется.

Как сообщало ИА Регнум, в марте перед въездом в Лефортовский тоннель на набережной Академика Туполева в Москве загорелся автомобиль.

Накануне, 9 августа, на МКАД столкнулись шесть автомобилей. В результате один человек скончался от полученных травм, ещё одного в тяжёлом состоянии доставили в больницу.