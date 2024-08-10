Москва, 10 августа, 2024, 10:52 — ИА Регнум. Расчёты FPV-дронов Вооружённых сил России уничтожили американский бронетранспортёр (БТР) MaxxPro украинских формирований в приграничном районе Курской области. Кадры боевой работы российских военных 10 августа опубликовало Министерство обороны РФ.

Кадр из видео

На опубликованной записи видно, как оператор беспилотников готовят FPV-дрон для атаки, после чего он направляется к бронетранспортёру украинских боевиков производства США и наносит по нему точный удар.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3907853" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Российские операторы FPV-дронов уничтожили бронемашину MaxxPro ВСУ в приграничном районе Курской области

Как сообщало ИА Регнум, ранее 10 августа Минобороны опубликовало кадры занятия экипажами российских танков огневых позиций для уничтожения мобильных бронегрупп Вооружённых сил Украиныв приграничном районе Курской области. Уточнялось, что танкисты ВС РФ готовы к ведению огня по противнику как прямой наводкой, так и с закрытых огневых позиций.

Ранее в этот же день оборонное ведомство показало кадры удара Су-34 по позициям ВСУ в приграничном районе Курской области. Для ударов по целям использовали авиационные бомбы ОДАБ-500.

В ночь на 10 августа Национальный антитеррористический комитет ввёл режим контртеррористической операции в Курской, Брянской и Белгородской областях. В ведомстве уточнили, что такое решение приняли с целью обеспечить безопасность мирных жителей и пресечь угрозы совершения терактов диверсионно-разведывательными формированиями ВСУ.

Украинские формирования 6 августа атаковали Курскую область. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов 7 августа в докладе президенту Владимиру Путину заявил, что ВС РФ разобьют силы противника и выйдут на госграницу.