Вашингтон, 10 августа, 2024, 10:43 — ИА Регнум. Бывший генеральный директор американского видеохостинга YouTube Сьюзен Воджицки умерла в возрасте 56 лет. Об этом 10 августа сообщил генеральный директор Google Сундар Пичаи.

Krystian Dobuszynski/Global Look Press

Он уточнил, что последние несколько лет женщина боролось с онкологическим заболеванием.

«Невероятно опечален потерей моей дорогой Сьюзан Воджицки после двух лет жизни с онкологией. <…> Она была невероятным человеком, лидером и другом, оказавшим огромное влияние на мир, и я один из бесчисленных сотрудников Google, кто стал лучше, узнав её», ― написал Пичаи в соцсети Х (ранее Twitter).

Воджицки в 1998 году сдала основателям Google свой гараж в аренду под офис, а через год стала первым менеджером по маркетингу компании. Она также была инициатором приобретения Google YouTube.

Должность гендиректора видеохостинга занимала с 2014 года. На этом посту Воджицки оставалась на протяжении девяти лет. О своём уходе с должности она объявила в феврале 2023 года.

Воджицки родилась 5 июля 1968 года. Она училась в средней школе Ганна в Пало-Альто (штат Калифорния) и публиковалась в школьной газете. Первым бизнесом Воджицки в возрасте 11 лет была продажа «верёвок для специй» от двери к двери. Она изучала гуманитарные науки в колледже и взяла свой первый курс информатики в старшей школе.

Воджицки изучала историю и литературу в Гарвардском университете и закончила его с отличием в 1990 году. Она также получила степень магистра экономики в Калифорнийском университете в Санта-Круз в 1993 году и степень магистра делового администрирования в Школе менеджмента Андерсона Калифорнийского университета в 1998 году.