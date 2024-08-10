Вашингтон, 10 августа, 2024, 10:41 — ИА Регнум. Береговая охрана США (USCG) утверждает, что в понедельник, 5 августа, якобы обнаружила российское судно рядом с Алеутскими островами на Аляске.

US Navy/Global Look Press

«Судно РФ проходило транзитом в международных водах, но в пределах исключительной экономической зоны США», — указано в пресс-релизе от 9 августа.

Отмечается, что судно якобы зафиксировали во время патрулирования в 30 морских милях (56 км) к юго-востоку от пролива Амукта. Экипаж американского катера не выходил на связь с ним, но проследовал за бортом, двигавшимся на восток.

По версии береговой охраны, рядом с Аляской прошёл разведывательный корабль.

Как передавало ИА Регнум, корабельная группа Северного флота 12–17 июня посещала с официальным визитом Гавану. По данным телеканала CBS News, США со своей стороны направили корабли своих военно-морских сил для слежки за визитом российских кораблей на Кубу.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что подобные визиты, как и российские учения в разных регионах мира, являются нормальной практикой, а потому тут нет никаких причин для беспокойства.