Париж, 10 августа, 2024, 10:24 — ИА Регнум. Американский рэп-исполнитель Снуп Догг открыл первые в истории Олимпийских игр соревнования по брейк-дансу в Париже, сообщило 10 августа издание Le HuffPost.

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Во время торжественной церемонии, которая прошла на площади Согласия 9 августа, музыкант вышел на сцену, сделал несколько танцевальных движений, а после этого три раза ударил о помост деревянным посохом, дав старт турниру.

Впервые на Олимпийских играх организационный комитет ввёл символичные удары посохом. Это давняя театральная традиция, которая знаменует собой поднятие занавеса. Так, организаторы решили ознаменовать связь между спортом и культурой.

За медали в новой дисциплине сразятся 16 мужчин и 16 женщин. Турнир будет представлять собой одноминутные батлы. Атлетам предстоит импровизировать под ритмы музыки, чтобы заработать очки. Соревнования продлятся с 9 по 10 августа.

Олимпиада в Париже продлится до 11 августа. На церемонии закрытия Игр выступят певица Билли Айлиш, группа Red Hot Chili Peppers и рэпер Снуп Догг.

Как сообщало ИА Регнум, Международный олимпийский комитет 9 июля опубликовал окончательный список допущенных к играм в Париже атлетов из России. Согласно нему, в соревнованиях принимают участие 15 россиян. Все они выступают в нейтральном статусе.

Россияне 9 августа завершили выступления на летних Олимпийских играх в Париже с одной медалью. Её принесли теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер, выступившие в женском парном разряде.