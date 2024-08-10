Лондон, 10 августа, 2024, 10:22 — ИА Регнум. Страны Евросоюза крайне обеспокоило решение Венгрии выдавать двухлетние визы гражданам России, заявил редактор журнала Spectator Лукас Дегутис.

ALEX HALADA via www. imago-images/Global Look Press

Список государств, граждане которых могут претендовать на рабочую визу (в Венгрии — «национальную карту» — Прим. ред.), опубликовали в официальном вестнике венгерского правительства 9 июля. В их число включили Россию и Белоруссию.

«Подобное изменение Запад заметил лишь на прошлой неделе. <…> Оно, вероятно, будет ещё более проблемным с точки зрения Европы», — указал Дегутис в статье от 8 августа.

По его словам, ряд государств уже выказали Будапешту, что власти страны создают угрозу всему ЕС. Однако количество заинтересованных в санкциях для Венгрии депутатов не столь велико по отношению к суммарному количеству членов Европарламента. Усложнит противостояние и факт того, что Венгрия будет председательствовать в Евросоюзе до конца 2024 года.

Как сообщало ИА Регнум, 5 августа из-за решения Венгрии по визам для россиян ряд депутатов в ЕП призвали Еврокомиссию принять жёсткие меры в отношении Будапешта, включая возможное исключение Венгрии из Шенгенской зоны. 30 июля ЕК попросила Будапешт разъяснить смягчение требований к визам для россиян. Представитель организации Анита Хиппер заявила, что решение Венгрии будет проверено на предмет соответствия нормам ЕС.

В пятницу, 9 августа, премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что исключение Венгрии из Шенгенской зоны может запустить процесс её выхода из ЕС, и призвал быть осторожным в подобном вопросе. Он напомнил, что среди западных стран есть и другие государства, выдающие визы гражданам России.