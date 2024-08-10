Сергачский район, Нижегородская область, 10 августа, 2024, 10:25 — ИА Регнум. После дорожной аварии с грузовиками и микроавтобусом в Сергачском районе Нижегородской области два человека находятся в больнице, сообщили 10 августа в региональном управлении МЧС.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Отмечается, что семеро пострадавших отказались от госпитализации — врачи осмотрели их на месте ДТП.

«Доставлены в лечебные учреждения 10 человек, в том числе один ребёнок, из них госпитализированы два человека, детей нет», — сообщили в ведомстве.

Как сообщало ИА Регнум, в результате ДТП в Сергачском районе Нижегородской области погиб человек и ещё 18 пострадали. Дорожная авария произошла утром 10 августа на трассе М-12: столкнулись два грузовика и микроавтобус.