Курск, 10 августа, 2024, 10:09 — ИА Регнум. Экипажи танков Вооружённых сил России заняли огневые позиции для уничтожения мобильных бронегрупп украинских формирований в приграничном районе Курской области. Кадры подготовки российских танкистов к боевой работе 10 августа опубликовало Министерство обороны.

Кадр из видео

На опубликованной ведомством записи видно, как танки армии России занимают необходимые позиции и подготавливаются к бою.

«Экипажи танков полностью готовы к боевой работе и ведению огня по противнику как прямой наводкой, так и с закрытых огневых позиций», — проинформировали в ведомстве.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 10 августа Национальный антитеррористический комитет ввёл режим контртеррористической операции (КТО) в Курской, Брянской и Белгородской областях. Такие меры были приняты для обеспечения безопасности мирных жителей и пресечения угроз совершения терактов диверсионно-разведывательными формированиями ВСУ.

Позднее в этот же день Минобороны показало кадры удара по позициям ВСУ в приграничном районе Курской области. Су-34 нанёс удары по разведанным целям авиационными бомбами ОДАБ-500.

Украинские войска 6 августа предприняли попытку атаки в Курской области. Начальник Генштаба Вооружённых сил России Валерий Герасимов 7 августа в докладе президенту Владимиру Путину заявил, что российские военные разобьют силы противника и выйдут на госграницу.