Землетрясение магнитудой 6,5 произошло к востоку от Сахалина
Южно-Сахалинск, 10 августа, 2024, 09:50 — ИА Регнум. К востоку от острова Сахалин в Охотском море произошло землетрясение магнитудой 6,5, сообщило 10 августа Японское метеорологическое агентство (JMA).
Эпицентр землетрясения находился в южной части Охотского моря (47,4 градуса северной широты, 145,6 градуса восточной долготы), глубина залегания очага составила 490 км.
Угрозу цунами не объявляли.
Как сообщало ИА Регнум, JMA 8 августа проинформировало о землетрясении магнитудой 6,9, произошедшем возле южной части японского острова Кюсю. Сейсмологи объявили угрозу цунами.
Позже газета The Japan Times сообщила о вероятности мегаземлетрясения в Японии в районе разлома Нанкай. JMA призвало муниципалитеты в 29 префектурах проверить уровень готовности к землетрясению.