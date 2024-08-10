Южно-Сахалинск, 10 августа, 2024, 09:50 — ИА Регнум. К востоку от острова Сахалин в Охотском море произошло землетрясение магнитудой 6,5, сообщило 10 августа Японское метеорологическое агентство (JMA).

Serguei Fomine/Global Look Press

Эпицентр землетрясения находился в южной части Охотского моря (47,4 градуса северной широты, 145,6 градуса восточной долготы), глубина залегания очага составила 490 км.

Угрозу цунами не объявляли.

Как сообщало ИА Регнум, JMA 8 августа проинформировало о землетрясении магнитудой 6,9, произошедшем возле южной части японского острова Кюсю. Сейсмологи объявили угрозу цунами.

Позже газета The Japan Times сообщила о вероятности мегаземлетрясения в Японии в районе разлома Нанкай. JMA призвало муниципалитеты в 29 префектурах проверить уровень готовности к землетрясению.