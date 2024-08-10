Симферополь, 10 августа, 2024, 09:29 — ИА Регнум. На Крымском мосту с обеих сторон образовались пробки из сотен автомобилей. Об этом 10 августа сообщил Telegram-канал «Крымский мост: оперативная информация».

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По данным на 09:00 мск в очереди со стороны Тамани стояли 660 транспортных средств. Время ожидания превышает два часа.

«В очереди со стороны Керчи находится 260 транспортных средств. Ожидание около часа», ― говорится в сообщении канала о ситуации на автоподходах к мостовому переходу.

Часом ранее на подъезде к Крымскому мосту со стороны Тамани своей очереди для проезда ожидали 480 транспортных средств, со стороны Керчи ― около 210 машин.

Как сообщало ИА Регнум, утром 5 августа в очереди на проезд по Крымскому мосту со стороны Тамани (Краснодарский край) скопилось свыше 1,3 тыс. автомобилей. Время ожидания проезда по мосту в этом направлении превышало три часа. При этом со стороны Керчи очереди автомобилей перед пунктом досмотра не было.

3 августа движение по Крымскому мосту временно перекрывали. Спустя несколько часов движение автомобильного транспорта восстановили.