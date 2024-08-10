Сергачский район, Нижегородская область, 10 августа, 2024, 08:53 — ИА Регнум. Один человек погиб и ещё 18 пострадали в результате ДТП с участием двух грузовиков и микроавтобуса на трассе в Нижегородской области, сообщили 10 августа в пресс-службе регионального управления МЧС.

МЧС Нижегородской области

Дорожная авария произошла в Сергачском муниципальном округе на 549-м километре трассы М-12 «Восток».

«К сожалению, в результате столкновения погиб водитель грузового автомобиля. Пострадали 18 человек, в том числе один ребёнок», — сообщили в МЧС.

Как сообщало ИА Регнум, 9 августа в дорожной аварии на Московской кольцевой автомобильной дороге погиб человек, ещё одного госпитализировали в тяжёлом состоянии. На 53-м километре внутренней стороны МКАД столкнулись шесть автомобилей.