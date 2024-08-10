Токио, 10 августа, 2024, 08:47 — ИА Регнум. Метеорологическое агентство Японии предупредило о большой вероятности мегаземлетрясения в стране. Об этом вечером 9 августа сообщила газета The Japan Times.

James Matsumoto/Global Look Press

Отмечается, что японское метеорологическое агентство впервые в истории выпустило предупреждение о возможном сильном землетрясении в районе разлома Нанкай, призвав муниципалитеты в 29 префектурах страны проверить уровень готовности к нему.

По информации агентства, возможность подземных толчков в данный момент выше обычной, однако это не означает, что землетрясения стоит ожидать в течение ближайшего времени. Как ожидается, предупреждение будет действовать целую неделю, при этом чиновники призвали жителей не терять бдительности.

Как сообщало ИА Регнум, 8 августа в океане у берегов японского острова Кюсю произошло землетрясение магнитудой 6,9. Из-за этого объявили угрозу цунами. Отмечалось, что в результате сейсмособытия высота волн в префектурах Миядзаки и Коти может составлять до одного метра.

Позднее агентство Kyodo сообщило, что из-за мощного землетрясения и угрозы цунами на острове Кюсю приостановили движение скоростных поездов. Сообщений о пострадавших и разрушениях пока не поступало.