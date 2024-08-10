Киев, 10 августа, 2024, 08:40 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский хочет любыми способами вывести конфликт с Россией на очередной виток эскалации. Такое мнение 10 августа высказал находящийся под стражей в СИЗО по обвинению в госизмене депутат Верховной рады Александр Дубинский.

Kay Nietfeld

«Ищутся любые способы повысить агрессивность… чтобы вывести [конфликт] на новый виток эскалации», — написал он в своём Telegram-канале.

По словам Дубинского, глава киевского режима всеми силами пытается вывести конфликт на Украине на уровень противостояния России и НАТО. Депутат Рады также предположил, что атака украинских войск на Курскую область призвана отвлечь внимание от харьковского направления в зоне боевых действий.

Как сообщало ИА Регнум, 9 августа немецко-финский бизнесмен и экс-владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком заявил, что время Зеленского подходит к концу. Он не уточнил, почему у него сложилось именно такое мнение.

Вооружённые силы Украины (ВСУ) предприняли атаку на Курскую область 6 августа. Глава Генштаба Вооружённых сил России Валерий Герасимов 7 августа доложил президенту Владимиру Путину об обстановке в регионе. Он также отметил, что армия России разобьёт силы противника и выйдет на госграницу.

Минобороны РФ 9 августа сообщило, что ВС России продолжили отражать попытки ВСУ прорваться в Курскую область. При этом потери противника за сутки составили до 945 бойцов и 102 единицы бронетехники.

Президент России 7 августа назвал действия украинской армии масштабной провокацией. Глава государства подчеркнул, что ВСУ обстреливают жилые дома и машины скорой помощи, используя при этом даже ракеты.

В МИД РФ вечером 9 августа заявили, что бойцы и наёмники ВСУ используют против мирных жителей Курской области те же методы, что и боевики ИГ (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ). Отмечалось, что действия украинских формирований носят неприкрыто террористический характер, что стало визитной карточкой бьющегося в агонии киевского режима.