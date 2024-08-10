Москва, 10 августа, 2024, 08:28 — ИА Регнум. Многодетная мать Юлия Логинова в полном объёме признала вину по делу о торговле детьми в Москве. Об этом 10 августа сообщили в правоохранительных органах.

Михаил Синицын/ТАСС

Отмечается, что женщина активно сотрудничает со следствием, однако обвиняемой отказались удовлетворить досудебное соглашение о сотрудничестве. По какой причине принято такое решение, не сообщается.

Собеседник агентства добавил, что в рамках расследования дела изъяты документы из медучреждений, где родились проданные дети. Также свидетели дали показания о причастности фигурантов к торговле детьми, следователи провели очные ставки между обвиняемыми. Причастность к инкриминируемым преступлениям подтверждена в том числе показаниями обвиняемых.

«А также результатами осмотра их мобильной и компьютерной техники, документацией органов ЗАГС и заключением молекулярно-генетических экспертиз», — процитировали «Известия» источник в правоохранительных органах.

Обвиняемыми по делу проходят 12 человек. Среди них начальник миграционного пункта из Алтайского края майор полиции Наталья Душкина, которая «продала свою внучку одной из фигуранток». Также фигурантами являются врач-гастроэнтеролог и индивидуальный предприниматель. Почти все они признали вину.

Как сообщало ИА Регнум, проверка в отношении главной фигурантки дела началась в октябре 2023 года. Логинова попала в поле зрения правоохранителей, когда медики в крови одного из её детей нашли лекарство, противопоказанное при его болезни. При выяснении, откуда у женщины столько детей, она рассказала, что двоих родила сама, троих ей родила суррогатная мать, а остальные — приёмные.

Экспертиза ДНК не подтвердила родство Логиновой ни с одним из детей. По версии следствия, Логинова в 2018–2019 годах подавала ложные сведения о рождении детей в специализированные органы, так как по медицинским показаниям она не могла родить их в этот период. Следователи подозревают, что женщина могла купить детей. Всего на иждивении у обвиняемой находятся 15 несовершеннолетних.

Преображенский суд Москвы 18 октября принял решение отправить Логинову под арест. По делу также проходят Наталья Патока, которую подозревают в содействии Логиновой, и Фаризаде Усманова, передавшая ей своих малолетних дочь и сына для усыновления по фальшивым документам.

Следственные органы проводят ДНК-тесты, чтобы установить новых фигуранток в рамках уголовного дела о торговле новорождёнными детьми в Москве. Следователям удалось установить ещё одну подозреваемую по делу о торговле новорождёнными детьми в Москве. Женщине предъявлено обвинение по статье о торговле людьми за сделку, совершённую в 2020 году.

В ноябре прошлого года стало известно, что жительница ХМАО выносила ребёнка для другой женщины, продала его за 1 млн рублей после выписки из роддома, а затем обратилась в полицию.