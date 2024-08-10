Ярославль, 10 августа, 2024, 07:37 — ИА Регнум. Российские военные ночью 10 августа сбили несколько беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на подлёте к Ярославлю, сообщил глава Ярославской области Михаил Евраев.

Иван Шилов ИА REGNUM Украинский БПЛА

«Сегодня ночью на подлете к Ярославлю уничтожены несколько украинских БПЛА», — написал глава региона в своём Telegram-канале.

Он уточнил, что дроны пытались ударить по одному из предприятий области. Евраев отметил, что ранения людей и разрушений удалось избежать.

К местам падения осколков БПЛА прибыли экстренные службы. Губернатор предупредил, что после падения дронов могут быть найдены новые фрагменты БПЛА, представляющие важность для следствия.

Глава региона призвал жителей не приближаться к опасным находкам и сразу информировать власти о таких случаях.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Минобороны РФ проинформировало о том, что в ночь с 9 на 10 августа над территорией Ярославской области силы противовоздушной обороны обезвредили шесть БПЛА, а в небе над Курской — 26.

До этого, вечером 9 августа, ВСУ также ударили дронами по Курской области. Из-за этого загорелась трансформаторная подстанция, что оставило без энергоснабжения город Курчатов, а также в части Курчатовского, Октябрьского, Большесолдатского, Обоянского, Беловского районов. Подачу энергии смогли восстановить.

10 июня в Ярославской области военные пресекли атаку дронов ВСУ на объекты инфраструктуры. После попытки нападения БПЛА в области временно перекрыли участок федеральной трассы М8.