В связи с повышением уровня диверсионно-террористических угроз со стороны Украины режим контртеррористической операции (КТО) с 9 августа введён в Брянской, Курской, Белгородской областях, сообщил Национальный антитеррористический комитет (НАК). Это значит, будут устанавливаться отдельные ограничения на передвижения, будут проверки документов там, где есть угроза совершения террористических актов,пояснил 10 августа в Telegram-канале белгородский губернатор Вячеслав Гладков. Таким известием ознаменован новый, 898-й день специальной военной операции (СВО) на Украине.

Иван Шилов ИА REGNUM Антитеррор

В НАК добавили, что Киев предпринял беспрецедентную попытку дестабилизации обстановки в ряде регионов России. Вместе с тем глава Суджи в Курской области Виталий Слащев накануне заявил, что заявления про захват города лживы и являются киевской пропагандой. Он также призвал не сеять панику.

Тем временем скопление вражеской живой силы, бронированной и автомобильной военной техники в приграничном районе Курской области разгромили авиабомбами с универсальным модулем планирования и коррекции экипажи Су-34. Схожие задачи в этом же районе выполнили вертолёты Ми-28НМ.

О захвате группировкой войск «Запад» 35 опорных пунктов ВСУ сообщил ТАСС начальник пресс-центра группировки Иван Бигма.

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