Париж, 10 августа, 2024, 05:59 — ИА Регнум. Мужская сборная Испании по футболу стала победителем турнира на Олимпийских играх в Париже, сообщается на сайте оргкомитета соревнований.

AP/TASS

Финальный матч первенства проводился на стадионе «Парк де Пренс». Испанские футболисты одолели сборную Францию со счетом 5:3. Основное время матча завершилось ничьей (3:3).

Голы за испанскую команду забили Фермин Лопес (18-я и 25-я минуты) и Алехандро Баэна (28), а за французскую — Энцо Мийо (11), Манес Аклиуш (79) и Жан-Филипп Матета (90+3), который сравнял счёт с пенальти в добавленное время.

В дополнительное время ещё два очка своей команде принёс испанец Серхио Камельо (100, 120+1). Сборная Испании по футболу уже выигрывала золото Олимпийских играх в Барселоне в 1992 году. Кроме того, испанская команда в 2024 году повторила успех французов, которые в 1984 году сумели выиграть в течение одного года чемпионат Европы и Олимпиаду.

Как сообщало ИА Регнум, 14 июля сборная Испании обыграла Англию в финале европейского футбольного чемпионата и стала четырёхкратным победителем этого турнира. Игра проходила в Берлине и закончилась со счётом 2:1.

Призовые победителя составили 28,25 миллиона евро. В эту сумму вошли призовые за выход в финальную часть соревнований, каждую победу на групповом этапе, выход в каждую следующую стадию плей-офф и финальный выигрыш. Главному тренеру испанской сборной Луису де ла Фуэнте пообещали выплатить 400 тыс. евро.