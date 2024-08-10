Москва, 10 августа, 2024, 05:50 — ИА Регнум. Исчезновение приложения видеохостинга Rutube из магазина AppStore для iPhone связано с санкциями со стороны американской корпорации. Об этом 10 августа сообщила пресс-служба российского онлайн-сервиса в официальном Telegram-канале видеохостинга.

Иван Шилов ИА Регнум Санкции

«Вынуждены сообщить о том, что наше приложение было удалено из магазина приложений AppStore. Это стало следствием санкций со стороны американской компании, в результате которых был затруднён доступ пользователей к нашим услугам через мобильное приложение», — поясняется в сообщении.

При этом в пресс-службе Rutube отметили, что последнее время российский видеохостинг возглавлял рейтинг по скачиваниям в AppStore. Пресс-служба видеохостинга предупредила пользователей, что из-за удаления из AppStore могут возникнуть сложности при эксплуатации платформы. О любых изменениях пользователей своевременно оповестят через официальные каналы российского онлайн-сервиса.

Пресс-служба видеохостинга добавила, что до последнего момента выступала за свободу слова на платформе и приложит все усилия, чтобы обеспечить возвращение приложения Rutube в App Store как можно скорее.

Ранее ИА Регнум сообщало, что мобильное приложение российского видеохостинга Rutube 9 августа исчезло из магазина приложений для iPhone AppStore. В магазине приложений для Android Google Play при этом Rutube можно скачать. А на платформе GalaxyStore остаётся в доступе детская версия Rutube.

Приложение для просмотра видео Rutube уже пропадало вечером 17 июня из App Store, не исчезая при этом из Google Play. В пресс-службе компании Rutube указали, что специалисты работают над решением этого вопроса.