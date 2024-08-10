Вашингтон, 10 августа, 2024, 04:55 — ИА Регнум. Территорию возле Белого дома оцепили агенты Секретной службы США (USSS) из-за подозрительного предмета. Об этом 9 августа сообщается в аккаунте Секретной службы в соцсети Х.

(сс) angela n Белый дом

«Это стандартное мероприятие, которое проводится для проверки подозрительного предмета», — отметили в американском ведомстве.

Незадолго до оцепления к Белому дому подъехали на нескольких автомобилях сотрудники экстренной службы. При этом выезды к зданию были перекрыты. В Секретной службе уточнили, что действующий американский лидер Джозеф Байден находится в своей резиденции в штате Делавэр. Вице-президент Камала Харрис тоже покинула Вашингтон и находится на мероприятии в Аризоне.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в городе Милуоки, штат Висконсин, сотрудники полиции застрелили подозрительного человека поблизости от места проведения съезда Республиканской партии США. Один из очевидцев произошедшего рассказал репортёрам, что силовики застрелили вооружённого ножом бездомного мужчину, страдавшего биполярным расстройством.

Меры безопасности усилили после покушения на кандидата в президенты США Дональда Трампа.